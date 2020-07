Teatro Giordano e accordi urbanistici, la parola ai tecnici, e salta il voto in aula

Foggia. Due le proposte di cui si è discusso in aula nel consiglio comunale di ieri, la conciliazione-transazione del tribunale fra La Ra.Co e il Comune di Foggia per i lavori al teatro Giordano – con riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio- e l’attualizzazione della convenzione urbanistica con la ditta Tonti. Non si è votato per nessuno dei due accapi.

Riguardo al primo punto, la somma proposta per la transazione è un milione e 700mila euro, una somma, ha chiarito il sindaco Landella “che dovrà essere inserita nel prossimo bilancio e in quelli a venire”, dunque non certo una decisione a cuor leggero. “Non è procedibile”, ha dichiarato il consigliere Di Gioia nel suo intervento “in quanto manca del parere tecnico, non è completa”. Il fascicolo, inoltre, che si trova in tribunale, deve essere acquisito nei suoi aggiornamenti anche per verificare la “validità delle proposte difensive”, ha chiarito il dirigente Gianluigi Caso.

L’avvocato Puzio si occuperà di visionarla, nella completezza del suo iter era ben conosciuta da Dragonetti, il legale che prima di lui svolgeva questo ruolo. In pratica nessuno della struttura tecnica ha espresso in aula un parere favorevole alla conciliazione o al giudizio. L’udienza in tribunale è fissata per lunedì 6 luglio, uno dei motivi per cui l’esecutivo di corso Garibaldi è stato convocato. Diversi sono i dubbi sull’aggravio, eventuale, di spese. Sulla questione ha tuonato Bruno Longo, rigettando in toto la pregiudiziale e parlando di “schizofrenia politico-amministrativa: “Ci sentiamo terrorizzati dalla dirigenza che non sa esprimere un giudizio né positivo né negativo, è una burocrazia inefficiente”.

La proposta è stata “ritirata” dal sindaco mentre il consigliere Cavaliere – che tentava di dare il suo parere ad atto concluso e nemmeno potenzialmente discutibile, secondo Landella- veniva esortato dal presidente del consiglio Fatigato (in sostituzione di Leonardo Iaccarrino, assente per motivi personali) ad esprimerlo. Ma non è stato così, l’audio nei passaggi si sentiva a tratti, dalla concitazione dei movimenti del sindaco e dal suo visibile battibecco con Cavaliere, si desume che il consigliere di opposizione non fosse d’accordo sul prosieguo dei lavori così scanditi.

E’ stato il consiglio comunale dei dirigenti, che hanno difeso le proposte dal punto di vista tecnico – come ha fatto il dirigente Paolo Affatato, in burocratese stretto – o le hanno smontate nella loro procedibilità, come ha fatto Caso. Sulla convenzione urbanistica con la ditta Tonti e con il suo rinnovo, un secondo intervento di Bruno Longo, che ha sollevato due pregiudiziali in base al Tuel, declamato al banco davanti alla presidenza. “Non sono iniziate le opere dopo 3 anni, non c’è il coinvolgimento della Regione”. Affattato ha difeso la proposta da lui firmata incentrandola su quello che è “un accordo fra un privato e il Comune, che decide”. Al momento del voto, a favore si sono espressi i rappresentanti di Fdi ma in un’aula che andava svuotandosi. Il presidente Fatigato ha dovuto rifare l’appello per capire se ci fossero i numeri per continuare. Alla conta dei presenti ne sono risultati 15, dopodiché la seduta è stata sciolta.