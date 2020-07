Video 19enne foggiano “I gay sono moralmente sbagliati”

“Leonardo Frascaria è un 19enne foggiano e risulta l’autore di un video in cui lo si vede sbraitare che lui, da maschio eterosessuale di pelle bianca, non capisce perché si dovrebbe fare una legge per proteggere altri quando lui dice che i gay sarebbero “oggettivamente sbagliati” e che lui pretende si possa negare loro una casa e un lavoro”. Il ragazzo ha pubblicato un video in cui sostiene che la legge contro l’omofotransfobia sarebbe “inutile”. Lo riporta il sito gayburg