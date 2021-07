Il 3 luglio 1969 nasceva l’ospedale di Manfredonia

Manfredonia, 03/07/2021 – L’ospedale di Manfredonia nacque con Decreto n. 800 del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat del 3 luglio 1969, ma il cammino per arrivare a questa tappa è lungo secoli.

Inizialmente le cure venivano affidate al clero ed il primo luogo di cura per infermi nella nostra città risale al Trecento ed è l’ospedale San Lazzaro annesso alla chiesa della Croce. Nel 1678 l’arcivescovo di Manfredonia Orsini trasferì l’ospedale San Lazzaro nei locali di via San Lorenzo appositamente ristrutturati (oggi sede degli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Manfredonia).

Nel frattempo, con i vari accadimenti storici, lo Stato si andava sempre più laicizzando ed iniziava ad assumere in maniera sempre più diretta la responsabilità dell’assistenza sanitaria. E così a fine Ottocento, il Comune di Manfredonia concesse all’ospedale l’utilizzo di nuovi ed attrezzati locali nell’ex convento di Santa Maria delle Grazie, in via Tribuna, facendosi carico di più della metà delle spese di mantenimento degli infermi.

Dopo la seconda guerra mondiale, con la Costituzione italiana venne garantita per legge l’assistenza a tutti i cittadini, a prescindere dalle possibilità economiche. La tutela della salute diventa un diritto fondamentale e questo principio trova compimento nella legge del 12 febbraio 1968, conosciuta come Legge Mariotti, che trasformò le Opere Pie in enti pubblici.

A Manfredonia, prima città della Capitanata, si ebbe ufficialmente il passaggio da ospedale civile ad ente ospedaliero proprio quel 3 luglio del 1969. Da allora, anche con la trasformazione in Italia degli enti ospedalieri in ‘aziende’, sono stati fatti molti passi avanti per il San Camillo di Manfredonia, ma purtroppo negli ultimi anni si è avuta un’evidente battuta d’arresto.

Come disse anche Pietro Guerra, medico chirurgo sipontino che nel 1888 presentò in Consiglio Comunale un progetto di riforma dell’ospedale civile di Manfredonia, non basta che si chiami ‘ospedale’ per essere un ‘ospedale’, ma occorre che sia dotato di strumentazioni adatte e soprattutto che venga valorizzato e sia utile alla popolazione. Ieri, come oggi.

Maria Teresa Valente