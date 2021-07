Il coraggio e la determinazione di Lazzaro D’Auria, testimone contro i suoi estorsori

“Oggi (ieri per chi legge, ndr) il nostro associato Lazzaro D’Auria ancora una volta si è presentato in aula per testimoniare con coraggio e determinazione contro i propri estorsori. Ancora una volta abbiamo sostenuto il nostro collega”. E’ il commento della Federazione antiracket italiana dopo la testimonianza di D’Auria nel processo le cui imputazioni derivano, appunto, dalle sue accuse e che si svolgeva a pochi metri dalla sua aula del tribunale.

L’imprenditore del settore agricolo del foggiano da più di cinque anni sta affrontando a viso aperto la mafia del Gargano.

“Il suo impegno nella denuncia ha portato Lazzaro a vivere situazioni non facili- scrive Fai- dato che questo coraggioso imprenditore vive da tempo sotto protezione dello Stato, misura necessaria che ha inevitabilmente cambiato la sua vita. Dopo l’udienza vogliamo stringerci ancora di più a lui perché ha dato nuovamente esempio di senso civico e di quale sia la vera essenza del movimento antiracket nel contrasto alla criminalità organizzata. Lazzaro non è si sottratto alle domande, nonostante i tanti coinvolgimenti emotivi nel racconto delle minacce subite e delle sue paure”.

Da Vieste, per sostenerlo nella sua battaglia, è arrivata una delegazione Fai. “Le mafie voglio isolare gli operatori economici per farli cedere, noi rispondiamo facendo squadra”, conclude l’antiracket.