La moglie foggiana di Spinazzola dopo l’infortunio: “Tutta l’Europa sa quanto vali”

Foggia, 03/07/2021 – “Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo .. nessuno lo sa.. ma oggi il treno per te si ferma qui.. il famoso treno guidato da te, si è fermato .. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili , chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa ..



Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta,

ed il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova.. mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, Mai!



E presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni..



L’ultima cosa ma che è la più importante .. hai reso tutti orgogliosi ma sopratutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni è fiero ed orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine..

credo che a fronte di questo non ci sia altro da aggiungere ..

Dopo la tempesta c è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene..

Sei forte amore mio. Più forte di prima ❤️

Con te, Sempre”.

Quelle parole intense e toccanti di Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola, calciatore della Roma e della Nazionale Italiana. È un calciatore amatissimo della Roma e della Nazionale Italiana, Leonardo Spinazzola, difensore dal grande talento e protagonista di un grande Europeo, che purtroppo come noto ha subito un grave infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo questa esperienza europea: ma chi è la moglie Miriam Sette, quelle parole intense rilasciate in passato.Un talento cristallino, velocità, tecnica e grande abnegazione, l’infortunio di Spinazzola risulta essere molto pesante per la nazionale che poteva contare su di lui, ed è un evento molto triste per il calciatore. Una prima diagnosi ha evidenziato “segni clinici di lesione al tendine d’Achille sinistro”; il campione dovrà sottoporsi ad altri esami, ma rischia un lungo stop.

La splendida mogie del calciatore della nazionale italiana e della Serie A che milita nella Roma, Miriam Sette, nasce a San Severo, in provincia di Foggia, nella Regione Puglia, il 30 maggio del 1995; pertanto quest’ultima ha, al momento, 26 anni ed è del segno zodiacale dei gemelli. (chenews)