Monte Sant’Angelo: scandalo Fusilli, sindaco: “Solo strumentalizzazioni”

Nel frattempo, il Comune di Monte Sant’Angelo continuerà ad impegnarsi contro la criminalità organizzata e l’illegalità, per l’affermazione di una coscienza antimafia, per la diffusione della cultura della responsabilità, operando convintamente, grazie anche al supporto di Avviso Pubblico, per liberare quante più persone possibili dalla violenza mafiosa e dalla negazione dei diritti, per garantire lo sviluppo di un’economia sana.