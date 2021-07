Puglia, giudice arrestato: domiciliari per avvocato Chiariello per corruzione

Chiariello è accusato di avere pagato tangenti a De Benedictis, per ottenere provvedimenti favorevoli nei confronti di alcuni suoi assistiti.

In particolare, nell’ordinanza di custodia cautelare – chiesta dalla Procura di Lecce, al termine delle indagini dei carabinieri di Bari – si ipotizzano quattro episodi di presunta corruzione, relativi alle scarcerazioni di Antonio Ippedico, Danilo Pietro Della Malva di Vieste (Foggia) (oggi collaboratore di giustizia), l’avvocato Michele Pio Gianquitto, 42 anni di Foggia, indagato per trasferimento fraudolento di valori che era stato arrestato a suo tempo su ordine del gip De Benedictis e Roberto Dello Russo, 41 anni di Terlizzi detto “il malandrino”, indagato per narcotraffico nell’ambito di un’inchiesta di cui De Benedictis si era occupato come Gip. Chiariello è indagato anche dalla Procura di Bari per reati fiscali e riciclaggio(repubblica).