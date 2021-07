Rapinano un distributore e picchiano con una pistola il dipendente

Cerignola (Foggia), 03/07/2021 – (gazzettamezzogiorno) Rapina in un distributore di carburante a Cerignola, nel Foggiano, dove il dipendente al lavoro è stato picchiato in testa con il calcio di una pistola. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Nel distributore di viale Levante sono entrati in azione in mattinata, a quanto si apprende, due rapinatori: uno armato di pistola e l’altro di coltello.

Hanno minacciato il benzinaio costringendolo a consegnare l’incasso della giornata e, nei momenti di concitazione, uno dei due lo ha colpito al capo. Sono intervenuti i Carabinieri, che valuteranno i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. (gazzettamezzogiorno)