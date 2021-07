Tragico incidente stradale: morto 34enne foggiano e due feriti in ospedale

Venosa, 03/07/2021 – E’ di un morto e di due feriti, dei quali uno grave, il bilancio di un incidente della strada verificatosi stamane sulla Superstrada Bradanica, in località Montemilone, nel Comune di Venosa.

La vittima è il conducente di una Fiat Stilo, un giovane di 34 anni, originario di Foggia ma residente a Rimini. L’auto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’altra auto, a bordo della quale si trovavano due giovani fidanzati di Palazzo San Gervasio.

Sono stati trasferiti nell’ospedale San Carlo di Potenza, il ragazzo con l’eliambulanza del 118, la ragazza in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Melfi e Venosa che hanno dovuto lavorare per alcune ore per estrarre il cadavere del conducente della Stilo dall’abitacolo.

La Superstrada è rimasta bloccata per alcune ore con deviazione del traffico su percorsi alternativi per consentire i rilievi del caso e al personale dell’Anas di liberare la strada dai pezzi di lamiera sparsi ovunque.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri.

Fonte: TGR Basilicata