Vaccino Covid, Emiliano: “Ci servono altre dosi per affrontare nuove ondate”

Bari, 03/07/2021 – (quotidianopuglia) Il taglio alle consegne delle dosi di vaccino anti Covid da parte di Pfizer preoccupa anche il governatore Michele Emiliano, che teme di arrivare a fine settembre senza riuscire a vaccinare almeno il 75-80% della popolazione pugliese. Se i rifornimenti non avessero conosciuto questa frenata, la Puglia già a fine agosto avrebbe potuto mettere in sicurezza almeno tutti gli over 50 e fragili, adesso la partita si complica.

«Il governo – ha ammesso ieri Emiliano, a margine della presentazione di 20 nuove ambulanze acquistate dall’Asl Bari – sta cercando di capire quando Pfizer e Moderna potranno supplire al taglio delle dosi. È chiaro che si tratta di fare il calcolo di quanto tempo ci mettiamo a vaccinare tutti, se dovessimo arrivare nella stagione pericolosa senza aver vaccinato la popolazione a rischio andiamo contro altre ondate. Questo il governo lo sa e deve accelerare. Noi siamo in grado di fare anche più somministrazioni, ma non ci sono vaccini». (quotidianopuglia)