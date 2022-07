Precipita in un pozzo di 25 metri, muore un artista di Molfetta

Statoquotidiano.it, 3 luglio 2022. È morto cadendo in un pozzo artesiano durante la festa del suo 40esimo compleanno. Lo riporta AdnKronos. È accaduto a Erice, nel Trapanese, dove l’uomo, di Molfetta, aveva affittato una villetta e stava festeggiando il suo compleanno con alcuni amici. La lastra che ricopriva il pozzo ha ceduto e il 40enne è precipitato per 25 metri procurandosi una ferita mortale alla testa.

Si chiamava Antonio Andriani– dice il sito Molfettaviva.it– artista tra i più conosciuti in città per le tante esibizioni soprattutto in onore di Renato Zero. Per recuperare il corpo i soccorsi avrebbero impiegato ore riuscendoci all’alba dopo che la tragedia si era verificata intorno alla mezzanotte.