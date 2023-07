Brenda è tornata a casa: “Ho sbagliato a non chiedere aiuto”

NAPOLI – “Cosa è successo? E’ successo che mi sono cacciata in casini più grandi di me non rendendomene conto”.

Brenda Cuomo, la ragazza di 23 anni ritrovata ieri a Napoli a due giorni dalla scomparsa dalla sua abitazione di Pellezzano, in provincia di Salerno, parla dei difficili momenti che ha attraversato nelle ultime ore.

“Non ho chiesto aiuto nel momento giusto – dice, raggiunta dalla Tgr Rai della Campania – e non ho avuto pareri e consigli che mi sarebbero serviti”. Come è stato il momento dell’abbraccio con la mamma, Monica Iannicelli, che aveva lanciato in questi giorni una serie di appelli, insieme con la comunità locale, il parroco e il sindaco? “E’ stato un momento unico. Mi sono sentita di nuovo salva. Avevo bisogno di questo”. Lo riporta l’agenzia Ansa.