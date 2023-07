Centri per l’Impiego di Foggia e provincia: 27 offerte di lavoro

Foggia, 03 Luglio 2023 – I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, segnalano, per il periodo che va dal 26 giugno – 03 luglio, un numero di offerte pari a 27 per un totale di 54 profili professionali richiesti.

Il settore primario presenta un solo annuncio di lavoro per 2 posizioni aperte per mitilicoltori a Cagnano Varano.

Il settore secondario registra 11 annunci di lavoro per 22 differenti profili, divisi tra “costruzioni e impianti” (4 annunci: 1 carpentiere edile e 2 muratori a Foggia; 1 ingegnere edile o geometra a Cerignola; 1 elettricista/elettrotecnico a San Severo), “industria e trasporti” (5 annunci: 3 elettromeccanici a Foggia; 1 fabbro e 1 tirocinante fabbro a Cerignola, e “commercio e artigianato” (2 annunci: 5 addetti alle vendite per Eurospin a Vieste e 2 agenti di commercio a Cerignola).

Per il settore terziario sono pervenute 15 richieste di personale per 30 lavoratori professionali, divise in “turismo e ristorazione” (6 annunci: 1 barista, 1 cameriere, 1 pasticciere a Foggia; 1 aiuto pizzaiolo a Rodi Garganico; 2 baristi a Peschici; 1 addetto alle pulizie a Vieste) e in “amministrativo” (5 annunci: 1 addetto alla contabilità a San Severo; 3 impiegati tecnici di automazione a Manfredonia; 1 addetto alla segreteria a Cerignola; 1 tecnico informatico e 3 elettrosoftwaristi a Foggia) e in “sanità, servizi a persone e aziende” (4 annunci: 10 guardie giurate particolari e 3 addetti alle pulizie a Foggia; 1 fisioterapista a San Severo).

Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili nella sezione “Consulta le offerte” del sito “Lavoro Per Te – Regione Puglia”, dove è possibile anche candidarsi.

I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e disponibili ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.

Ancora attivi due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato: 5 unità (art.1 L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Usciere e 2 unità (art.18,c.2, L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Messo Comunale presso il Comune di San Severo.

I bandi e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Sintesi Foggia. E’ possibile candidarsi a partire dalle 8:30 del 26 giugno fino alle 12:30 del 13 luglio.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

www.arpal.regione.puglia.it