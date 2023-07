Foggia, 3 luglio 2023. Il giardino del Samì di Foggia è stato il luogo dove, a due anni da commissariamento per mafia, il centrodestra ha scelto di ritrovarsi in vista delle prossime elezioni.

È arrivato a Foggia lo stato maggiore dei partiti principali della coalizione, dai deputati ai consiglieri regionali, dai coordinatori cittadini a quelli pugliesi.

Storici esponenti, vecchi e nuovi militanti, tanti amministratori dalla Capitanata.

Paolo Agostinacchio e Lucio Tarquinio in prima fila, hanno ricevuto l’omaggio del senatore Filippo Mechiorre di Fratelli d’Italia a proposito del loro essere parte di una “storia” di questa città.

“Foggia è al centro dell’attenzione della commissione parlamentare antimafia- ha detto l’on. D’Attis che ne è vice presidente- presto saremo a Foggia. Per noi questa città è una priorità, quello che è successo è intollerabile, serve un sindaco che sintetizzi la voglia di fare uscire Foggia dal tunnel e che quello che è successo serva da lezione alla classe dirigente. Certo i soloni del centrosinistra fanno un uso strumentale della giustizia per demonizzare. Nonostante questo, ci sono a Foggia le condizioni per vincere, per rivoluzionare le cose”.

Hanno responsabilità i partiti sullo scioglimento per mafia? È stata la domanda che uno dei due giornalisti moderatori – Saverio Serlenga con Giovanna Greco- ha rivolto al senatore Marti, coordinatore regionale della Lega: “

“Io sono convinto che dietro quella coalizione ci siano responsabilità ma anche cittadini votanti che non devono essere connotati in maniera negativa. Foggia non è malata, dobbiamo stare attenti a non giudicare in maniera grossolana.

Noi siamo qui per rappresentare un modello di coalizione che ha vinto le elezioni politiche e poi quelle amministrative”.

Ha citato il caso Brindisi e, prima in ordine di tempo, quello di Barletta nella Puglia di Emiliano, vittoria ottenuta di fronte a una coalizione “possente” – ha proseguito il senatore della Lega- in riferimento a quella che governa la Regione.

“C’è grande voglia di ripartire, Foggia ha bisogno di aiuto ma non è mafiosa, si può tirare fuori il meglio, abbiamo una formazione politica che non lascerà nulla di intentato”.

Nel progetto politico si intravede l’accordo con il civismo “ma non quello di Emiliano, i progetti non le poltrone”, è questa la sostanza nel discorso dei relatori; si intravede la possibilità di non gettare a mare tutto quello che è stato la scorsa consiliatura salvando il salvabile, al netto dei procedimenti giudiziari in corso e di quelli amministrativi; la voglia di ricominciare con un nuovo progetto e “recuperando i delusi”, ha detto il senatore Melchiorre.

Il centrodestra dà prova di forza appellandosi al governo centrale vittorioso alle politiche, sfoderando le sue risorse pugliesi e nazionali, mobilitandosi in massa per far ripartire la città.

L’obiettivo? Lo dice D’Attis, “I capoluoghi prima e la Regione dopo”, anche in questo puzzle Foggia è una priorità, come confermato in più elezioni regionali vinte dal centrosinistra.

Riprendersi l’elettorato tradizionale, “individuare i migliori candidati sindaci, consiglieri, le progettualità per vincere”, far tesoro degli errori, puntare anche sugli esiti delle amministrative rispetto alle politiche (con riferimento ai risultati del M5s) sono fra i temi di cui discute il primo tavolo dei relatori- D’Attis, Melchiorre e Marti-.

Altri, con rappresentanti anche di Foggia, verranno successivamente. È la serata del ritorno con rinforzi da tutta la Puglia. “Per vincere? No, per governare”, dice Melchiorre.

A cura di Paola Lucino, 3 luglio 2023