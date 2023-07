Giusy travolta e uccisa da auto, ipotesi investita volontariamente

L’auto che ingrana la marcia indietro, poi riparte a tutta velocità e investe Giuseppina Caliandro, 41 anni, uccidendola.

Questa la dinamica dell’investimento mortale di sabato sera scorso a Gemonio (Varese), secondo un presunto testimone oculare, un giovane che si trovava nella piazza del piccolo comune insieme ad alcuni amici, per ritirare una pizza da asporto.

Lo riporta oggi il Corriere della Sera, mentre dalla Procura di Varese non sono ancora arrivate conferme ufficiali.

Non un investimento dovuto all’alta velocità sarebbe quindi, quello che ha causato la morte della 41enne, ma un presunto gesto volontario. “Verso le nove, nove e un quarto ho sentito litigare per strada, urla e parolacce”, ha raccontato il 26 enne presunto testimone oculare, “ho notato un uomo con la maglietta strappata che camminava, forse stava litigando con una ragazza”.

Secondo il giovane “aveva parcheggiato nei paraggi e al momento di salire in auto la ragazza ha colpito l’auto o direttamente lui”. Poi, stando sempre alla sua testimonianza, “il conducente dell’auto ha messo in moto, ha fatto un paio di metri in retro poi ha ingranato la prima e ha schiacciato la ragazza contro al muro, per poi scappare”.

Secondo quanto già accertato ieri infine, l’automobilista in fuga ha poi centrato un’altra vettura, fortunatamente senza ferire nessuno, per poi sparire nel nulla.

Lo riporta l’ANSA.