Il foggiano Ravidà Direttore della specializzazione di Paradontologia a Pittsburgh

FOGGIA – Da pochi giorni il giovane dentista foggiano Andrea Ravidà ha ricevuto la nomina di Direttore della specializzazione di Paradontologia e implantologia della prestigiosa Università americana di Pittsburgh.

Laureato in odontoiatria e Dottore di ricerca, nel 2017 la sua passione e la sua determinazione lo hanno portato alla specializzazione in Paradontologia e Implantologia negli Stati Uniti alla Università del Michigan, dove ha svolto un’intensa attività chirurgica e di ricerca clinica.

Attualmente il dr. Ravidà vanta circa 70 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali oltre ad essere Editore associato dell’International Journal of Oral Implantology e del Journal of Translational medicine. Il suo topic principale di investigazione e pratica clinica, che lo ha portato ad essere relatore in Convegni internazionali, è lo studio della peri- implantite, un processo infiammatorio che colpisce i tessuti intorno all’impianto dentale osteointegrato che porta ad una perdita del tessuto osseo di sostegno e dell’impianto stesso.

Nonostante la sua giovane età, grazie ai suoi progetti di ricerca, Andrea Ravidà ha ricevuto una serie di premi dalle più importanti Accademie al mondo nel settore della Parodontologia e della Implantologia, come l’American Academy of Periodontology e l’Academy of Osseointegration.

Tra i premi che gli sono stati attribuiti: William R. Laney Award, Schoor Research Award, Educator Award AAP Foundation Fellowship to the Institute for Teaching & Learning in the Health Professions, Educator Scholarship, Hom-Lay Wang Fellowship Award, Donald Kerr Endowed Scholarship in Periodontics and Oral Medicine, Zann Endowed Scholarship for Excellence in Periodontics.

Fonte: youtube

Malgrado la carriera e gli studi lo impegnino negli Stati Uniti, Andrea Ravidà è profondamente affezionato alla sua terra e alla “sua” Foggia, in cui torna per trascorrere le vacanze e seguire le partite di calcio della sua squadra del cuore, di cui è grande tifoso sin dai tempi della infanzia.