Manfredonia, convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto comunale e degli artt. 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento C.C., il Consiglio comunale è riunito, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per martedì 4 luglio 2023 alle ore 15:00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Fonte: huber technology

1. Proposta n. 45: Variazione al Bilancio 2023-2025, annualità 2023;

2. Proposta n. 48: Progetto per la costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato nell’impianto di Manfredonia. Approvazione variante urbanistica ed apposizione vincolo preordinato all’esproprio;

3. Interrogazioni.

Il Consiglio comunale si svolgerà a porte aperte”. Lo riporta la Presidente del Consiglio comunale Giovanna Titta.