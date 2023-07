BARI – La Commissione bilancio e programmazione della Regione Puglia, presieduta da Fabiano Amati, ha espresso il parere finanziario favorevole a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, in merito al disegno di legge di istituzione dell’Agenzia regionale per la tecnologia, trasferimento tecnologico e l’innovazione.

Al fine di capire le motivazioni che hanno portato alla riforma di un’Agenzia già operante a livello regionale, è stato convocato in audizione, su richiesta del consigliere Saverio Tammacco, l’assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il quale ha evidenziato che le finalità prefisse sono quelle di disciplinare con un rinnovato indirizzo normativo le funzioni e le prerogative dell’attuale ARTI, alla luce dell’indirizzo della Giunta regionale con il quale l’organo esecutivo ha dato mandato al presidente pro tempore di ARTI, in raccordo con le competenti strutture regionali, di provvedere alla formulazione di uno studio di fattibilità per l’istituzione di una nuova Agenzia regionale che integri le attuali finalità e competenze dell’ARTI con quelle di un centro regionale di trasferimento tecnologico.

Per dare piena attuazione alla nuova Agenzia, l’assessore ha preannunciato l’esigenza di rafforzare la dotazione organica fino all’assunzione di un totale di 24 unità, rispetto alle undici attualmente in servizio, tutte a supporto delle funzioni amministrative.

A queste si aggiungeranno le figure che costituiranno la governance della istituenda nuova Agenzia, mediante la previsione di nuovi organi (Consiglio di Amministrazione, presidente del Consiglio di Amministrazione, direttore generale, revisore unico), garantendo, nel contempo, la continuità amministrativa della medesima Agenzia mediante la previsione di una norma transitoria (valida per il direttore amministrativo in carica e per i componenti dell’attuale Collegio dei Revisori dei conti), che consenta la piena e continuativa operatività della stessa.

Agli oneri per il funzionamento dell’Agenzia si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2024 per complessivi 3 milioni e 80mila euro annui.

È stato approvato a maggioranza anche il disegno di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per un totale di 14 mila 549 euro.

I lavori sono proseguiti con l’audizione del RUP e direzione lavori in merito allo stato di avanzamento lavori per la costruzione dei nuovi ospedali di Monopoli-Fasano e di Taranto.

Per ciò che attiene l’ospedale di Monopoli-Fasano, sentiti il RUP ed il direttore dei lavori, la data tanto annunciata del 24 luglio prossimo per la fine lavori slitterà sicuramente, e non si potrà avere la certezza della data ultima prima della fine di settembre, anche se il primo paziente potrà accedere non prima di gennaio 2025.

Nel frattempo, dall’ultimo aggiornamento del 5 giugno c’è stato un incremento della manodopera fino alle 250 unità operanti, raggiungendo il 95% della realizzazione della struttura per una spesa di 74 milioni di euro. Bisognerà però attendere la disponibilità di ulteriori 85 milioni di euro, al fine di procedere con le gare per l’acquisto degli arredi e attrezzature. Sulla questione quindi è ritenuto quanto mai necessario udire l’Assessorato per capire lo stato della richiesta del finanziamento.

Aggiornati i lavori sul punto nella seduta del 31 luglio prossimo.

In ordine allo stato dei lavori dell’ospedale San Cataldo di Taranto, rispetto all’ultimo aggiornamento del 5 giugno si è registrato un avanzamento di un più 0,5% della produzione.

Il RUP e la direzione dei lavori ha rilevato che le procedure di gara per arredi e attrezzature sono in corso di svolgimento e si è in attesa di conoscere dal Dipartimento salute la documentazione da produrre, in considerazione della sottoscrizione del contratto di programma avvenuta lo scorso 28 giugno, che mette a disposizione i 105 milioni di euro per poter procedere con l’aggiudicazione delle gare.

Perplessità sulla riorganizzazione sanitaria messa a punto dall’Asl di Taranto in vista della messa in funzione del nuovo ospedale, è stata espressa dal consigliere Renato Perrini, che è tornato a ribadire l’opportunità di far rimanere oncologia al Moscati e farlo diventare un Polo oncologico di eccellenza, anche in considerazione delle cospicue risorse finanziarie spese per i numerosi interventi strutturali effettuati.

Altro argomento oggetto di audizione ha riguardato l’andamento della spesa per la promozione del brand Puglia disposta in favore delle società sportive con maggiore attrazione mediatica.

Sul punto è stato ascoltato il direttore di Pugliapromozione Luca Scandale, il quale con l’ausilio del RUP del procedimento, ha spiegato che l’avviso con cui sono stati messi a disposizione 300 mila euro dal bilancio ordinario regionale, è in piena attività e su tredici società sportive ammesse dal punto di vista amministrativo si è potuto provvedere solo per due società sportive (Bitonto C5 femminile e il Basket Brindisi).

Pertanto, ad oggi i risultati non si possono misurare e si attende la conclusione del procedimento amministrativo per altre undici società ammesse.