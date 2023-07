Telenovela “Miramare”, incontro Rotice – Manfredonia Calcio 1932

, asserendo di essere incorso in un’incidente, accompagnato da altri soggetti esterni che chiedeva prendessero parte. Su suggerimento dell’Ispettore Bronda, per questioni di ordine pubblico, e trattandosi di un incontro di natura tecnica, non è stato consentito l’accesso a soggetti esterni non indicati nella convocazione. Rispetto a tale indicazione il Presidente Di Benedetto ha abbandonato la riunione senza addurre motivazioni