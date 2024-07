Bari: Volotea inaugura la sua nuova base operativa

Volotea ha inaugurato oggi la sua nuova base operativa a Bari, l’ottava in Italia e la ventunesima in Europa, consolidando così la sua presenza sul territorio. Con oltre 1.260 voli e 224.000 posti in vendita (+37% rispetto al 2023), la compagnia disporrà di un Airbus A320 per servire 18 destinazioni, di cui 9 in esclusiva. A partire da domani, Volotea offrirà 8 nuove mete da Bari: Dubrovnik, Rodi, Tolosa, Bilbao, Comiso, Spalato, Malaga e Preveza/Lefkada.

“Siamo presenti a Bari sin dall’inizio delle nostre attività nel 2012, e l’apertura della nostra ottava base operativa italiana qui rappresenta un’ulteriore conferma del nostro legame con questo territorio“, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Grazie a questo importante investimento, non solo sosterremo l’economia locale aumentando i flussi turistici, ma offriremo anche maggiori opportunità di viaggio verso altri Paesi europei per le comunità locali, grazie a una vasta gamma di destinazioni”.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha aggiunto: “L’apertura della base di Volotea rappresenta una grande risorsa per il nostro territorio. I benefici ricadranno non solo sull’aeroporto, ma soprattutto sull’intera economia della comunità che lo circonda”.

Lo riporta Ansa.it