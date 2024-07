Lo dice in una nota il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca.

“L’attenzione nei confronti delle periferie della nostra comunità, come più volte evidenziato in campagna elettorale, dovrà essere massima. Non possiamo pensare di rigenerare la città non includendo in questa grande opera anche le periferie, zone delicate che meritano più attenzione, cura, rispetto. Per questo motivo, e per far seguito a questa mia vicinanza ai margini della città, posso comunicare con enorme piacere che dalle prossime settimane saranno previsti interventi sulla SP 80-71-74 e 78. Questo risultato non è semplicemente positivo per la viabilità e per il decoro urbano della borgata, ma risolve anche una problematica molto pratica per gli agricoltori e per l’economia su cui si basa quella periferia. Il ripristino della viabilità consentirà agli agricoltori di poter far arrivare tranquillamente i TIR per l’imminente raccolta dei pomodori”.