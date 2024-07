Foggia, incidente stradale sulla Statale 16: scontro tra auto e bus

Oggi mattina, intorno alle 5, lungo la Statale 16 a Foggia, si è verificato un incidente stradale che ha lasciato una persona ferita. Le cause dell’accaduto sono ancora da stabilire. L’incidente è avvenuto all’altezza della ‘Barilla’, in direzione sud, coinvolgendo un’auto e un autobus in un violento impatto.

Il conducente dell’auto, che viaggiava da solo, è stato il più colpito dall’incidente. È stato soccorso da un’ambulanza proveniente dalla postazione ‘Macchia Gialla’ e trasportato in codice 3 al pronto soccorso del Policlinico di Foggia. Attualmente non si conoscono le sue condizioni di salute.

Le operazioni di soccorso sono state complesse poiché il ragazzo era intrappolato nell’abitacolo dell’auto e è stato estratto dai soccorritori attraverso il portellone posteriore del veicolo. Fortunatamente, i passeggeri a bordo dell’autobus non hanno riportato gravi conseguenze.

La polizia stradale si sta occupando dei rilievi del sinistro.

