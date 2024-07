Giovedì 4 luglio il Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia sarà straordinariamente aperto dalle 20.00 fino a mezzanotte (ultimo ingresso ore 23.00), con regolare biglietto di ingresso, in occasione della prima delle serate di valorizzazione in programma nell’arco dell’estate.

La serata sarà occasione per assistere a ‘Giovani talenti in concerto’, una esibizione musicale che rientra nella XXVII edizione di Musica nelle corti di Capitanata.

I protagonisti della performance musicale saranno i giovani studenti del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia: Matteo Cisternino (chitarra), Monica Hyeon Kyeong Mun (mezzosoprano), Antonio Armillotta (chitarra) e il quartetto di violoncelli, formato da Monica Altamura, Francesca Gesualdi, Francesco Greco, Miriam Marino.

Faranno rivivere le musiche di Mauro Giuliani, Johann Kaspar Mertz, Fracisco Tarrega, Gabriel Fauré, Isaac Albéniz, Manuel De Falla, Federico García Lorca, Astor Piazzolla Bryan Kelly.

L’evento, finanziato dall’assessorato all’Istruzione e Università della Regione Puglia, è organizzato dal Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia, con il Patrocinio del Comune di Manfredonia e in collaborazione con Rotary Club di Manfredonia e Fondazione Re Manfredi.