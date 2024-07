Lecce: arrestato un medico accusato di traffico d'armi

Un medico anestesista salentino è stato arrestato per presunto traffico di armi. I carabinieri di Maglie lo hanno fermato per detenzione abusiva di armi e per compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. La segnalazione è partita dagli operatori addetti alla verifica e monitoraggio del transito delle spedizioni, che hanno allertato i militari chiamando il numero unico di emergenza 112.

Gli artificieri, intervenuti per ispezionare il pacco, hanno scoperto che conteneva una pistola calibro 5.5, due pistole tipo revolver calibro 6.35 prive di matricola e oltre 50 cartucce calibro 22. Gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire al mittente della spedizione, un medico di 62 anni.

Una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, nel Comune di Cannole, ha rivelato un vero e proprio arsenale di armi bianche e da fuoco, tutte illecitamente detenute. Sono state rinvenute 2 baionette, 8 pistole prive di matricola, una balestra senza matricola, una carabina calibro 22, tre spade tipo Katana, 4 coltelli tipo mollettone, un coltello da palombaro, 3 lance a dardi a molla e munizioni di diverso calibro.

Inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati trovati e sequestrati vari oggetti di potenziale interesse storico e archeologico, che saranno valutati dalla Soprintendenza archeologica.

Su disposizione del PM di turno, il medico è stato posto agli arresti domiciliari.

Lo riporta Ansa.it