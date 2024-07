Manfredonia, 3 luglio 2024 – Una situazione di “forte malcontento” emerge dal fronte dei commercianti di Manfredonia riguardo al Canone Unico Patrimoniale (CUP). La tassazione, triplicata nel 2019 per contrastare l’eccessivo indebitamento dell’Ente, continua a gravare pesantemente su un piccolo gruppo di esercenti, suscitando preoccupazioni e richieste di intervento da parte delle autorità locali.

Il gruppo di commercianti, rappresentato dall’associazione “Io Sono Partita IVA”, ha recentemente inoltrato una lettera al Sindaco di Manfredonia, ai dirigenti di diversi settori del Comune e al comandante della Polizia Locale, evidenziando le criticità del regolamento vigente e le difficoltà incontrate nel sostenere tariffe così elevate.

Le richieste dei commercianti

Gli esercenti sottolineano come il CUP influenzi negativamente la gestione delle loro attività, costringendoli a ridurre il personale e a limitare l’organizzazione interna per far fronte ai costi. Nonostante gli sforzi per rispettare le normative, i membri dell’associazione esprimono la necessità di un intervento urgente da parte della nuova amministrazione per rivedere il regolamento e le tariffe del CUP.

Un appello per controlli rigorosi

Nella lettera, i commercianti richiedono che il Sindaco e i dirigenti competenti intensifichino i controlli per garantire che tutti gli esercenti versino il CUP sulla base della reale superficie occupata. L’obiettivo è evitare ulteriori danni erariali e garantire equità fiscale, affinché tutti paghino il giusto importo e non si verifichino situazioni di evasione o elusione.

L’importanza di verifiche estese

I commercianti chiedono che i controlli non si limitino alle attività commerciali, ma si estendano anche ad altri settori come l’edilizia e i servizi terziari, che spesso utilizzano suolo pubblico senza il dovuto pagamento del CUP. Particolare attenzione è richiesta durante le ore notturne, quando, secondo i commercianti, si intensificano gli episodi di abusivismo a causa della mancanza di verifiche.

Impatto sulle entrate comunali

La mancanza di controlli, secondo i firmatari della lettera, non solo agevola l’evasione fiscale ma comporta anche una perdita significativa per le casse comunali. La speranza è che, attraverso una rigorosa applicazione delle norme e un ampliamento delle verifiche, si possa giungere a una riduzione delle tariffe, benefica per tutta la categoria e per le finanze del Comune.

Infine, i commercianti ribadiscono la loro disponibilità a collaborare con le autorità locali, auspicando che tutti gli utilizzatori del suolo pubblico rispettino le regole. Solo attraverso un impegno collettivo, sostengono, sarà possibile ottenere una riduzione delle tariffe e migliorare la situazione economica locale.

La questione del Canone Unico Patrimoniale a Manfredonia rappresenta un tema di cruciale importanza per la comunità commerciale. L’appello lanciato dai commercianti evidenzia non solo le difficoltà economiche attuali, ma anche la necessità di una gestione più equa e trasparente delle risorse pubbliche. Con l’avvio della stagione estiva, l’urgente richiesta di intensificazione dei controlli e di revisione delle tariffe diventa ancora più pressante, richiedendo un intervento deciso e tempestivo da parte delle autorità comunali.