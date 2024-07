Manfredonia “soggetta da anni a un fenomeno che mina il decoro urbano e la sicurezza: la presenza di prostitute straniere in zona centrale”. E’ quanto riferiscono dei lettori a StatoQuotidiano.it.

“Questa situazione, che perdura ormai da almeno otto anni, rappresenta un problema complesso e radicato, che necessita di interventi mirati e di una maggiore attenzione da parte delle autorità e della comunità. La presenza delle prostitute straniere in una delle principali vie della città non è solo una questione di ordine pubblico, ma anche un problema sociale che coinvolge vari aspetti della vita comunitaria.”

Le lamentele dei residenti si manifestano in una situazione che definiscono “uno schifo” per il degrado e l’insicurezza che ne derivano.

“Una delle vie principali di Manfredonia è diventata teatro di un fenomeno di prostituzione che sembra difficile da eradicare. Le prostitute, per lo più di origine cinese, sono presenti in maniera visibile, attirando l’attenzione e le critiche dei cittadini. La loro presenza costante ha contribuito a un senso di degrado percepito, che va a intaccare l’immagine di una città che ha molto da offrire sia ai residenti che ai turisti. La situazione è complessa e multifattoriale. La prostituzione, specialmente quella legata a gruppi di origine straniera, è spesso collegata a reti di sfruttamento e traffico di esseri umani”.

“Una delle soluzioni proposte è stata l’introduzione di ordinanze comunali che vietano la prostituzione su strada in determinate aree della città, con sanzioni per chi viola queste norme. Tuttavia, l’efficacia di tali ordinanze è limitata se non accompagnata da un’adeguata attività di controllo e da politiche sociali di sostegno”.