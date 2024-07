Foggia. E’ stato messo in esercizio il secondo Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti della città di Foggia. Si tratta dell’impianto localizzato a Borgo Incoronata e ultimato nelle scorse settimane.

Il CCR di Borgo Incoronata si affianca a quello già operativo in via Sprecacenere; in attesa che venga ultimato quello di Viale Kennedy e che vengano realizzati, con i fondi del PNRR, gli altri previsti sul territorio comunalenel piano industriale dei servizi affidati ad AMIU Puglia.

I Centri Comunali di Raccolta sono strutture, presenti in tutte le città italiane, che vengono realizzati per garantire un servizio pubblico alla comunità utile ad incrementare la raccolta differenziata, disincentivando l’abbandono abusivo dei rifiuti per le strade e agevolando il recupero dei rifiuti che è possibile conferire in questi impianti.

Infatti non tutti i rifiuti potranno essere portati nel centro di Borgo Incoronata. L’ordinanza sindacale pubblicata ieri indica espressamente le frazioni di rifiuti urbani smaltibili presso il CCR:

Codice EER DESCRIZIONE RIFIUTO 08.03.18 Toner per stampa esauriti 15.01.01 Imballaggi di carta e cartone 15.01.02 Imballaggi in plastica 15.01.06 Imballaggi in materiale misti 15.01.07 Imballaggi in vetro 15.01.10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 16.01.03 Pneumatici fuori uso 17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, sino ad 1 mc diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 20.01.01 Carta e cartone 20.01.02 Vetro 20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20.01.10 Abbigliamento 20.01.11 Prodotti tessili 20.01.19* Pesticidi – da utenze domestiche 20.01.21* Tubi fluorescenti 20.01.23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20.01.25 Oli e grassi commestibili 20.01.26* Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 20.01.27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20.01.31* Medicinali citotossici e citostatici- da utenze domestiche 20.01.33* Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 20.01.34 Batterie e accumulatori di cui alla voce 20 01 33 20.01.35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 20.01.38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37, sino ad 3 mc 20.01.39 Plastica 20.01.40 Metalli 20.02.01 Rifiuti biodegradabili 20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 20.03.07 Rifiuti ingombranti, sino ad 3 mc

AMIU Puglia, che gestirà la struttura, ha previsto contenitori e aree specifiche ove depositare la corrispondente frazione dei rifiuti e una segnaletica specifica per una corretta differenziazione dei rifiuti. Inoltre sarà sul posto personale qualificato e formato per la gestione delle diverse frazioni.

Il CCR di Borgo Incoronata sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato con queste fasce orarie:

lunedì 07:00 – 12:00

martedì 12:00 – 17:00

mercoledì 07:00 – 12:00

giovedì 12:00 – 17:00

venerdì 07:00 – 12:00

sabato 07:00 – 17:00

domenica chiuso

Per l’assessora al ramo, Lucia Aprile “con l’apertura di questo CCR proseguiamo nell’incessante lavoro di potenziamento della raccolta differenziata. Un impegno su cui è fondamentale ed essenziale la collaborazione dei cittadini. Solo così potremo garantire la tutela dell’ambiente e del decoro urbano nonché l’igiene e la salute pubblica. Inoltre – conclude la vicesindaca – aumentando la percentuale di differenziataconterremo i costidi gestione dei rifiuti solidi urbani. Unico strumento per poter in futuro pensare di ridurre la TARI per i foggiani.”