I Carabinieri stanno attuando numerose ordinanze di custodia cautelare tra Basilicata e Puglia nei confronti di individui accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere mirata alla commissione di rapine aggravate e furti pluriaggravati. Nove persone sono state condotte in carcere, mentre quattro sono state poste agli arresti domiciliari. L’operazione si concentra principalmente nelle aree di Melfi, in provincia di Potenza, e Cerignola, in Puglia.

Lo riporta Rainews.it