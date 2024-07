Sant'Agata di Puglia: 3600 euro per ogni nuovo nato

Nel 1951, Sant’Agata di Puglia non era affatto un piccolo borgo di 1.700 abitanti: in quell’anno la popolazione è salita fino a 7.313 persone, secondo i dati della Loggia delle Puglie.

Negli ultimi settant’anni, la città ha visto una significativa diminuzione della sua popolazione, perdendo oltre 5.500 residenti. Negli sforzi per stimolare la crescita demografica e occupazionale, il Comune ha introdotto un incentivo per le famiglie che hanno figli, consistente in un contributo di 3.600 euro per ogni nuovo nato.

L’importante requisito è che il nucleo familiare o il genitore singolo, insieme al bambino, siano residenti o abbiano domicilio nel comune dei Monti Dauni. Inoltre, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) non deve superare i 45.000 euro.

Nel corso del 2023, sono state registrate undici nascite, di cui dieci presso il Policlinico Riuniti di Foggia e una ad Avellino.

Il contributo di 1.200 euro verrà pagato entro il 31 luglio, mentre le altre due rate saranno erogate entro la medesima data negli anni 2025 e 2026. Complessivamente, il contributo ammonta a 3.600 euro per famiglia, per un totale di 39.600 euro nel triennio.

