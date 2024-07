Federico Fiorentino, 23 anni, è originario di San Giovanni Rotondo ed è uno dei partecipanti nella nuova edizione del programma Temptation Island. Attualmente sta conseguendo la laurea in Scienze Motorie.

Fede, come è conosciuto da tutti, è un giovane personal trainer e istruttore che ammette di avere un po’ di narcisismo: “Mi piace tutto di me, ho molta personalità. Molti mi dicono che sembro molto sicuro di me”.

Tra dieci anni, si vede all’estero in una località calda, dedicandosi allo sport e al benessere mentale e fisico. “Mi considero un ragazzo abbastanza solare e socievole. Mi trovo bene in mezzo alla gente e so adattarmi a tutte le situazioni, sempre in modo positivo”.

Lo riporta Foggiatoday.it