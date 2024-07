Acquaviva delle Fonti, 3 luglio 2024 – Un grave incidente ha sconvolto l’autostrada A14 nel tratto tra gli svincoli di Acquaviva delle Fonti e Bari Sud. Secondo le prime ricostruzioni, un van si è ribaltato mentre viaggiava sulla corsia di sorpasso. A bordo del mezzo, diverse persone, tutte di nazionalità svizzera, che probabilmente stavano rientrando a casa dopo le vacanze.

Purtroppo, una donna è deceduta nell’incidente. Tra i sette feriti, due versano in condizioni gravi, tra cui un minore. Sul luogo della tragedia sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Bari, il 118 e la polizia stradale di Gioia del Colle.

A causa dell’incidente, il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. Le autorità invitano gli automobilisti a seguire percorsi alternativi e a prestare massima attenzione.

Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte del ribaltamento del van.

Lo riporta quintopotere.