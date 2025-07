Addio a Dino Brillo: si spegne il "fotografo di Mattinata" dal cuore manfredoniano

MATTINATA/MANFREDONIA (FOGGIA) – Si è spento Dino Brillo, figura storica e pioniere della fotografia a Mattinata, lasciando un vuoto profondo nella comunità che lo aveva accolto come uno dei suoi figli più autentici.

Nonostante le sue origini a Monte Sant’Angelo, Dino era l’incarnazione dell’amore per la sua Manfredonia e di una passione sconfinata per il suo mestiere, come ricorda la figlia Mariangela.

Dino Brillo era un uomo dall’energia contagiosa, che amava condividere le sue esperienze di vita attraverso i racconti dei suoi viaggi in giro per il mondo con la Marina.

Storie di mare e di terre lontane che arricchivano la sua personalità già vivace e il suo modo di approcciare la vita e la sua arte.

Fu proprio a Mattinata che Dino scelse di dare vita alla sua professione.

Non solo divenne un apprezzato professionista, ma fu il primo fotografo del paese, un vero e proprio precursore.

La sua scelta di vivere a Mattinata non fu casuale: qui volle mettere radici per la sua famiglia, diventando, giorno dopo giorno, un testimone e un pezzetto vivente della storia locale.

Il suo addio è un riflesso della sua vita: un “abbraccio fotografico” che racchiude la sua essenza.

Ci lascia con un aneddoto da raccontare, una battuta pronta, un barattolo di capperi inaspettato e, soprattutto, tante chiacchiere genuine.

Un ricordo indelebile per tutti coloro che lo hanno accolto e lo hanno reso ciò che amava definirsi: Dino Brillo, un manfredoniano di Mattinata.

La sua memoria rimarrà viva negli scatti che ha immortalato e nel calore dei rapporti che ha saputo costruire.