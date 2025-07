Alessandro Impagnatiello, il figlio cambia cognome: "Motivo di disagio"

MILANO – Il bambino nato dall’unione tra Alessandro Impagnatiello, ex barman condannato all’ergastolo per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, non porterà più il cognome del padre.

La decisione di cambiare il nome è stata ufficializzata dalla Prefettura di Monza e della Brianza, su richiesta della madre del bambino, che ha motivato la scelta come necessaria a tutela del benessere psicologico e sociale del minore.

Impagnatiello, condannato per aver ucciso Giulia Tramontano al settimo mese di gravidanza nel maggio 2023 a Senago (Milano), aveva avuto un figlio durante una relazione precedente alla tragica vicenda.

Tuttavia, la madre del bambino ha presentato formale richiesta di cambio del cognome, che è stata accolta dopo una valutazione approfondita delle “valide motivazioni personali, psicologiche e sociali” da parte delle autorità competenti.

Nell’istanza presentata dall’avvocato Ersilia Solimene, si evidenzia come il cognome Impagnatiello fosse diventato “motivo di disagio per il bambino”, motivo che ha portato alla decisione di adottare un nuovo nome.

La modifica entrerà in vigore tra trenta giorni.

Attualmente, il bambino gode dell’affido esclusivo alla madre, mentre Impagnatiello è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.

La vicenda solleva ancora una volta riflessioni sulla tutela dei minori coinvolti in situazioni di grave criminalità e sulla possibilità di proteggere i figli da eventuali conseguenze psicologiche derivanti dai comportamenti dei genitori.

La decisione rappresenta un passo importante per garantire al minore un ambiente più sereno e meno associato alla figura paterna coinvolta in fatti così drammatici.

Restano aperti i dibattiti sulla responsabilità genitoriale e sui diritti dei figli in casi di criminalità grave.

Lo riporta tgcom24.t