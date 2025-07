Antonio Potenza assolto definitivamente: “si chiude il capitolo più doloroso, ora si guarda avanti”

San Severo, 3 luglio 2025 – Dopo sei anni di indagini, processi e accuse, si chiude ufficialmente una delle vicende più complesse e travagliate della recente storia politica locale.

Antonio Potenza, sindaco di Apricena, è stato assolto da ogni accusa dal Tribunale di Foggia, che con questa sentenza definitiva ha riconosciuto la sua totale innocenza.

La lunga odissea giudiziaria è iniziata il 23 luglio 2019, quando le forze dell’ordine bussarono alla porta di Potenza dando il via a un’inchiesta (Potenza fu coinvolto e raggiunto da una misura cautelare “con altre due persone nell’ambito di una indagine della Procura di Foggia, su alcune presunte irregolarità nelle gare per l’aggiudicazione di commesse pubbliche”,ndr) che, nelle parole dello stesso sindaco, nasceva da “odio, vendette personali e rivalità politiche”. Un attacco che non ha colpito solo lui, ma l’intera sua famiglia, la sua amministrazione e la comunità che rappresenta.

Sei anni di battaglie legali, tra titoli infamanti e insinuazioni che hanno cercato di incrinare la sua reputazione e mettere in dubbio la sua onestà. Nonostante tutto, Potenza è rimasto saldo, “con fierezza, dignità e fede nella giustizia”. Una determinazione che oggi ha avuto il suo giusto riconoscimento con la pronuncia finale del Tribunale, che ha chiuso l’ultimo capitolo della vicenda ribadendo ciò che era noto fin dall’inizio: “Antonio Potenza è innocente”.

Nel suo messaggio, il sindaco ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questo periodo difficile: la moglie Grazia, che non lo ha mai lasciato solo; i figli Armando e Benedetta, a cui aveva promesso di riabbracciare la verità; la famiglia, gli amici e i cittadini che non hanno mai smesso di credere in lui. Un grazie speciale è stato rivolto ai suoi avvocati Francesco Paolo Sisto e Roberto Eustachio Sisto, “professionisti prima ancora che amici”, senza i quali – ha detto – “questa pagina non sarebbe stata possibile”.

Ma il messaggio di Potenza va oltre la semplice celebrazione di una vittoria personale e giudiziaria. Con un gesto di grande responsabilità sociale, annuncia che “ogni euro che sarà riconosciuto come risarcimento per il fango ricevuto verrà devoluto alle famiglie in difficoltà, ai bambini malati, alle mamme sole, agli ultimi”. Un impegno che nasce dal desiderio di trasformare il dolore in bene, di far sì che la giustizia “vera” serva alla vita e non sia solo uno strumento di divisione.

“Nessun rancore – assicura il sindaco – ma non dimentico. Chi ha diffamato e calunniato deve fare i conti con la realtà più forte di qualsiasi processo: la verità vince. Sempre”.

Ora, Antonio Potenza è pronto a ripartire, con rinnovata forza, fede e amore per la sua città e per la vita stessa. Dopo anni di tribolazioni, questa assoluzione definitiva rappresenta non solo un sollievo personale, ma un segnale di speranza e di giustizia per l’intera comunità.

“E ora si riparte”, conclude Potenza, “con più forza, con più fede, con ancora più amore per la mia città e per la vita. Grazie, di cuore, a tutti voi”.

Questa vicenda, oltre a sottolineare l’importanza della giustizia imparziale e del diritto di difesa, lascia un messaggio profondo: nelle sfide più dure, la verità e la dignità personale possono emergere e trionfare. Una lezione preziosa per tutti, amministratori e cittadini, che va ben oltre i confini di Apricena.