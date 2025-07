In casa Audace Cerignola si respira aria di cambiamento. Dopo settimane di riflessioni, sondaggi e colloqui riservati, il club ofantino sembra aver imboccato una direzione chiara per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Antenna Sud, emittente da sempre molto vicina alle vicende del calcio pugliese, il nome caldo per la panchina gialloblù è quello di Vincenzo Maiuri, tecnico di lungo corso, con esperienze di rilievo nei campionati di Serie C e Serie D.

Dopo l’ultima stagione chiusa tra luci e ombre, la società cerignolana guidata dal direttore sportivo Elio Di Toro è al lavoro per gettare le basi in vista della nuova annata. L’obiettivo dichiarato è quello di allestire una squadra competitiva, capace di ben figurare nel prossimo campionato di Serie C e, possibilmente, recitare un ruolo da protagonista, provando a inserirsi nella corsa ai playoff. Per farlo, però, serve una guida esperta e carismatica, in grado di amalgamare un gruppo che, nei piani della dirigenza, sarà composto da un mix di giovani talenti e giocatori esperti.

Ecco, dunque, che il nome di Maiuri si sta facendo largo nelle stanze del club pugliese. Tecnico nato a Napoli nel 1969, Maiuri vanta un curriculum ricco e articolato, costruito con dedizione sui campi della Serie D e della Serie C. Tra le sue esperienze più significative spiccano le stagioni sulle panchine di Cavese, Sorrento, Nocerina e Mantova, squadre con cui ha saputo ottenere risultati importanti, spesso superando le aspettative iniziali.

Maiuri è noto per la sua capacità di lavorare con i giovani e per la sua spiccata propensione al gioco offensivo. I suoi moduli preferiti prevedono una difesa solida, ma al tempo stesso rapide transizioni in fase di attacco. La sua filosofia si fonda sulla compattezza del gruppo e sulla valorizzazione di ogni singolo elemento della rosa.