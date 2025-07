Bollette gonfiate per 5 miliardi: opposizioni all'attacco dopo l'indagine Arera

ROMA – Le opposizioni tuonano in Parlamento e chiedono chiarezza al governo dopo le sconvolgenti rivelazioni de Il Fatto Quotidiano su un presunto cartello nel mercato dell’energia.

M5s, Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) e Partito Democratico (Pd) hanno richiesto un’informativa urgente al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in merito a un’indagine dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che paventerebbe una manipolazione dei prezzi.

L’allarme è stato lanciato per primo da Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, che ha denunciato in Aula alla Camera i fatti emersi dall’indagine Arera relativa agli anni 2023-2024.

“Apprendiamo oggi fatti inquietanti: ci sarebbe stato un cartello di produttori di energia che avrebbe ridotto le forniture per far salire artificiosamente i prezzi, in un momento in cui il paese era sotto pressione,” ha dichiarato Cappelletti. Le conseguenze di questa pratica sarebbero state un aumento stimato di 5 miliardi di euro nelle bollette di famiglie e imprese.