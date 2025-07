Grande successo per “Movement of the Soul” – La danza come linguaggio dell’anima

Manfredonia. Teatro Lucio Dalla, 1-2 luglio 2025 – È stata un’autentica celebrazione dell’arte e dell’emozione la 13ª edizione di “Movement of the Soul”, il saggio-spettacolo della Scuola di Danza Mary J Style, diretta da Maria Grazia Gramazio. Due serate sold out, intense e memorabili, che hanno visto il pubblico del Teatro Lucio Dalla visibilmente commosso.

Protagoniste assolute della scena sono state le 4 opere originali presentate: “The Lion King “– Burlesque” -“The Mask”e “Inside – Alla ricerca della felicità”. Uno spettacolo artistico audace, provocatorio e profondamente umano.

The Lion King :selvaggia sensualità ,libertà espressiva immersa in un mondo di colori

Con “The Lion King” la scuola ha riscritto in chiave teatrale e artistica l’epica storia del Re Leone, il risultato è stato uno spettacolo energico, colorato, coraggioso: un tributo al desiderio di libertà, alla forza , alla potenza del corpo che racconta e incanta.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo questa lettura fuori dagli schemi, dove la danza ha saputo fondere ironia, dramma e bellezza in un equilibrio sorprendente.

Inside – Alla ricerca della felicità: emozione allo stato puro

“Inside” ha portato gli spettatori in un viaggio intimo e toccante alla scoperta del bisogno più profondo dell’essere umano: la felicità. In scena, danzatrici e danzatori hanno dato corpo a sentimenti come la solitudine, il coraggio, il desiderio, la rinascita. Una vera e propria esplorazione dell’anima, attraverso coreografie evocative e struggenti della direttrice artistica Maria Grazia Gramazio

“Abbiamo voluto indagare cosa significhi davvero essere felici,mettendo a nudo il cuore dell’essere umano. La danza è la nostra verità” – ha dichiarato Maria Grazia Gramazio, ideatrice e direttrice artistica dello spettacolo

Un successo firmato Mary J Style

Con questa tredicesima edizione, la Scuola di Danza Mary J Style conferma la sua vocazione non solo formativa, ma anche artistica e culturale. Un luogo dove i giovani talenti crescono, imparano a raccontarsi e si confrontano con un linguaggio universale: la danza come strumento per leggere il mondo e sé stessi.

“Movement of the Soul” non è stato solo un saggio, ma un vero e proprio manifesto artistico: emozionante, potente, necessario.

