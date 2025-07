La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato la partecipazione al bando ministeriale per la riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti europei dal Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il bando, emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, consente agli enti locali delle regioni cosiddette “meno sviluppate” – Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – di candidare progetti di interventi volti a migliorare le strutture sportive scolastiche, con una dotazione finanziaria che varia da un minimo di 200.000 euro a un massimo di 1,65 milioni per palestre interne e fino a 700.000 euro per aree sportive all’aperto.

Manfredonia ha deciso di presentare due proposte progettuali:

La riqualificazione architettonica, funzionale e la messa in sicurezza della palestra scolastica presso l’Istituto De Sanctis, con un investimento complessivo di 910.000 euro. L’intervento prevede anche l’adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico degli spazi, comprensivo di attrezzature sportive.

La riqualificazione di aree sportive all’aperto nell’area dell’Istituto Comprensivo Ungaretti, per un importo totale di 700.000 euro, comprendente il rifacimento del campo sportivo polivalente e di un impianto per il salto in lungo.

I documenti di indirizzo alla progettazione (DIP), necessari per partecipare al bando secondo il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono stati già predisposti dai tecnici comunali e approvati dalla Giunta. Entrambi gli edifici scolastici interessati risultano di proprietà comunale e sono iscritti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES).

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 18:00 del 5 luglio 2025. I Comuni possono presentare al massimo due progetti su altrettanti edifici scolastici, rispettando i criteri di ammissibilità e i massimali di spesa previsti dal bando.

Il Comune di Manfredonia, attraverso la delibera approvata all’unanimità, ha anche aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per includere questi interventi nel piano triennale dei lavori pubblici, assicurando la coerenza con le normative vigenti.

Il Dirigente del 5° Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientale” è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, incaricato di predisporre tutti gli atti necessari per la partecipazione al finanziamento.