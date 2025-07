Prosegue l’attività del Comune di Manfredonia nell’ambito del progetto “Capitanata Solidale”, un’iniziativa rivolta ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria. Con la determinazione dirigenziale n. 1105 del 16 giugno 2025, il dirigente del Settore III – Servizi Affari Generali ed alla Persona, Matteo Ognissanti, ha disposto la liquidazione del primo acconto per l’anno in corso.

L’importo erogato ammonta a 56.495,50 euro ed è destinato alla Cooperativa Sociale Medtraining, soggetto capofila del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il progetto in collaborazione con la cooperativa “Kaleidos”. Le risorse, interamente finanziate dal Ministero dell’Interno, sono state accreditate a seguito della regolare rendicontazione presentata dall’ente gestore e riguardano le spese sostenute nei primi mesi del 2025.

Il progetto “Capitanata Solidale” rappresenta la prosecuzione di un impegno ormai storico per il Comune di Manfredonia, che fin dal 2004 aderisce alla rete nazionale di accoglienza, inizialmente nota come SPRAR e oggi denominata SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione). L’iniziativa, nel corso degli anni, ha garantito servizi di accoglienza, integrazione e tutela per centinaia di beneficiari, diventando un punto di riferimento sul territorio.

L’attuale affidamento, relativo al triennio 2023-2025, è stato assegnato ufficialmente con determinazione dirigenziale n. 446 del 31 marzo 2023, al termine di una procedura di gara pubblica. Il valore complessivo dell’appalto è di 1.192.333,28 euro. La gestione è stata affidata al raggruppamento temporaneo costituito da Medtraining e Kaleidos, che già negli anni precedenti avevano operato sul progetto.

Secondo quanto riportato negli atti, il finanziamento assegnato dal Ministero dell’Interno per il 2025 è stato versato in parte con un primo acconto di 147.551,25 euro, già incassato dal Comune a fine maggio. La fattura liquidata, relativa alla somma ora erogata, è stata regolarmente presentata dalla cooperativa Medtraining e accompagnata dalla documentazione contabile necessaria.

Inoltre, sono stati espletati tutti i controlli di legge: il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è risultato regolare e il pagamento sarà effettuato su conto corrente dedicato, in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’atto dirigenziale specifica che la spesa è ritenuta “obbligatoria per legge” e “necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente”. Sarà comunque soggetta alle consuete verifiche da parte degli organi di controllo, inclusi il Collegio dei Revisori dei Conti e il Servizio Centrale SAI, in sede di rendicontazione.

Il progetto continuerà la propria attività per tutto il 2025, garantendo servizi fondamentali per i beneficiari, tra cui accoglienza abitativa, mediazione culturale, supporto legale e socio-psicologico, inserimenti lavorativi e attività di integrazione sul territorio.

L’intero iter di gestione è stato portato avanti senza conflitti di interesse, come dichiarato esplicitamente nel provvedimento, e in linea cola normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.