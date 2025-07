Manfredonia – Con la determinazione dirigenziale n. 1187 del 30 giugno 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficializzato la prosecuzione del progetto Home Care Premium (HCP) per il triennio 2025-2028, confermando il proprio impegno nel garantire servizi socio-assistenziali di qualità a favore di cittadini non autosufficienti.

Il progetto HCP, promosso dall’INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare, si rivolge ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi conviventi e familiari di primo grado, affetti da disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. L’obiettivo è sostenere economicamente le famiglie attraverso contributi per l’assunzione di assistenti familiari (prestazioni prevalenti) e servizi integrativi professionali, come assistenza domiciliare, fisioterapia, trasporto sociale e telesoccorso.

Il Comune di Manfredonia, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale comprendente anche i Comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, ha aderito al programma già nelle passate edizioni, a partire dal 2014. La prosecuzione per il nuovo triennio è stata formalizzata mediante la sottoscrizione della convenzione con INPS il 18 giugno 2025, con decorrenza dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028.

L’appalto per la gestione delle attività, confermato attraverso la clausola di ripetizione del servizio, è stato riaffidato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Assel Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale (capogruppo), Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus e Astra Cooperativa Sociale Onlus ETS. Il corrispettivo per la gestione, rideterminato dall’INPS in 80 euro mensili per utente (al netto IVA pari a 76,12 euro), sarà finanziato integralmente con fondi statali, senza impatti sul bilancio comunale.

Attualmente, risultano accreditati 157 utenti beneficiari presso la piattaforma INPS, ai quali si aggiungono due posizioni in corso di definizione. Le attività saranno coordinate da un team multidisciplinare interno, guidato dalla responsabile dell’Ufficio di Piano, Romina La Macchia, con il supporto di funzionari amministrativi, assistenti sociali e ragionieri comunali.

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo triennio riguarda la modalità di erogazione delle prestazioni integrative, che saranno gestite direttamente dall’INPS tramite liberi professionisti e soggetti terzi accreditati, selezionati attraverso appositi avvisi pubblici. Ciò permetterà una maggiore flessibilità operativa, rispondendo più efficacemente ai bisogni specifici dei singoli beneficiari.

Il Comune ha inoltre richiesto all’INPS un ampliamento dell’elenco delle prestazioni integrative per mantenere la continuità assistenziale e valorizzare l’azione già consolidata sul territorio, che promuove la permanenza dei cittadini fragili presso il proprio domicilio. Una scelta che conferma l’attenzione dell’amministrazione per la centralità della persona e il sostegno alle famiglie.

L’investimento complessivo per le prestazioni gestionali è stimato in 452.160 euro per l’intero periodo, coperti dai capitoli di spesa del Piano di Zona e vincolati a risorse INPS. È previsto anche un incentivo tecnico di 8.604,60 euro da ripartire tra il personale coinvolto, secondo le norme vigenti.