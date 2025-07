Manfredonia, riqualificazione palestre scolastiche: candidati 2 progetti per oltre 1,6 mln di euro

Manfredonia (Foggia) – Il Comune di Manfredonia fa un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture sportive scolastiche, candidando a finanziamento due progetti per un valore complessivo di oltre 1,6 milioni di euro.

La decisione, formalizzata con la deliberazione di giunta comunale n. 145 del 3 luglio 2025, mira ad accedere ai fondi strutturali europei nell’ambito dell’avviso pubblico “interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche”.

Le due proposte progettuali presentate dall’amministrazione comunale riguardano interventi mirati su altrettanti istituti cittadini.

Il primo progetto, del valore di 910.000 euro, è destinato alla riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra scolastica ubicata presso l’Istituto De Santis.

Il secondo intervento, per un importo di 700.000 euro, si concentrerà sulla riqualificazione delle aree sportive all’aperto dell’Istituto Comprensivo Ungaretti.

Qui, i lavori prevedono la sistemazione del campo sportivo polivalente e la realizzazione di un impianto per il salto in lungo.

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha commentato con entusiasmo l’iniziativa: “Abbiamo partecipato a una procedura selettiva riservata agli enti locali, definita nell’accordo di partenariato per il ciclo di programmazione 2021-2027, che prevede interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di due palestre scolastiche della nostra città, al fine di favorire il tempo pieno per territori scolastici con situazioni più critiche”. Il Sindaco ha poi aggiunto: “Per noi questa è una straordinaria opportunità per riconvertire spazi inutilizzati da adibire ad attività ludiche e mettere in sicurezza le palestre esistenti”.

L’adesione a questo bando rappresenta un’importante occasione per Manfredonia per migliorare l’offerta sportiva e ricreativa per gli studenti, contribuendo al tempo pieno scolastico e garantendo ambienti più sicuri e funzionali per la comunità.

L’attesa è ora per l’esito della procedura selettiva e per l’assegnazione dei finanziamenti.