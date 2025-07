Morte Diogo Jota, il Liverpool: "Siamo sconvolti". Ronaldo: "Ci mancherai"

Diogo Jota, 28 anni, e suo fratello André Silva, 26 anni, sono stati trovati senza vita all’interno dell’abitacolo. I servizi medici e le forze dell’ordine sono intervenuti prontamente, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due occupanti [1, 6]. Le indagini sono in corso per accertare le dinamiche esatte dell’accaduto e confermare le cause dell’esplosione dello pneumatico e della successiva perdita di controllo del veicolo.