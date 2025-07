Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia (Foggia) – Un importante polo culturale e turistico della città, il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana, si trova al centro di una controversia che mette in discussione la gestione e le priorità dell’amministrazione locale.

Il museo, definito dagli stessi come un “importante e originale” punto di attrazione culturale, sembra essere vittima di una serie di ingiustizie e di una gestione poco trasparente.

Il museo, che si distingue per il suo impegno nel valorizzare il patrimonio culturale e creativo italiano, si trova a dover affrontare un problema che riguarda il pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti. Nonostante l’area museale sia priva di rifiuti di alcun genere e vieti espressamente il consumo di alimenti e bevande, tranne nella caffetteria del pompiere, gli è stato richiesto di pagare ben 37.000 euro di TARI.

Il problema si è aggravato quando, prima ancora che la direzione del museo potesse denunciare la superficie effettivamente calpestabile dai visitatori — circa 870 metri quadrati, per un importo di circa 8.700 euro — sono state notificate cartelle di pagamento e decreti ingiuntivi per una superficie di 2.500 metri quadrati, ovvero l’intera superficie del museo.

La motivazione dell’ufficio tributi? Una motivazione che ha lasciato molti sbigottiti: “La superficie non calpestabile occupata dai reperti, anche se occasionalmente spolverati, va considerata come superficie occupata”.

Una spiegazione che ha suscitato molte polemiche e dubbi sulla trasparenza e sulla correttezza delle procedure adottate.

La vicenda evidenzia come, in una città come Manfredonia, spesso si privilegino interessi legati a favori e privilegi, piuttosto che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

La presenza di locali dehors, che occupano superfici di suolo pubblico e producono notevoli quantità di rifiuti, sembra ricevere trattamenti più favorevoli rispetto a un museo che, invece, si impegna a mantenere un ambiente pulito e rispettoso delle norme.

L’associazione culturale e i cittadini chiedono ora che venga fatta chiarezza su questa vicenda, che appare come un esempio di ingiustizia e di gestione poco trasparente.

La speranza è che si possa tutelare un patrimonio che rappresenta un punto di orgoglio per la città e che, nonostante le difficoltà, continua a essere un simbolo di impegno civico e culturale.

Il caso del Museo dei Pompieri e della Croce Rossa di Manfredonia si inserisce in un quadro più ampio di criticità che affligge il territorio, tra carenze di servizi e una gestione spesso poco attenta alle esigenze della cultura e della collettività.

È ora di fare luce su questa vicenda e di promuovere una gestione più equa e trasparente di un patrimonio che appartiene a tutti i cittadini.

Ugo Galli, Consigliere Comunale di Manfredonia: ” Un’istituzione culturale cittadina, che il mondo ci invidia”