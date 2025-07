Prorogata l’isola pedonale su via Solis a San Severo ogni sabato di luglio dalle 19:00 alle 23:00

Il Dirigente architetto Fabio Mucilli, con ordinanza n. 199 del 2 luglio 2025, ha disposto la proroga della disciplina temporanea della circolazione su via Tiberio Solis (dal tratto tra via M. Zannotti e via Soccorso) e su via M. del Vicario (da vico Freccia fino a via T. Solis).

L’ordinanza prevede l’istituzione di un divieto di transito veicolare per tutti i veicoli eccetto residenti e mezzi di soccorso e polizia, ogni sabato di luglio (5, 12, 19 e 26 luglio 2025), dalle ore 19:00 alle ore 23:00.

La misura si è resa necessaria per garantire la sicurezza stradale e favorire una migliore fruizione pedonale del centro urbano, prolungando e ampliando gli orari della precedente ordinanza in vigore da fine maggio a fine giugno 2025.

Il controllo e la vigilanza sul rispetto dell’ordinanza sono affidati al Comando di Polizia Locale di San Severo e agli altri organi di polizia stradale competenti.

La segnaletica verticale sarà apposta tempestivamente e l’ordinanza entrerà in vigore da quel momento, revocando eventuali disposizioni precedenti in contrasto.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il testo integrale sul sito istituzionale del Comune di San Severo, nella sezione Albo Pretorio.