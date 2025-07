Francesco Repice, radiocronista da tanti anni di “Tutto il calcio minuto per minuto”, voce ufficiale in radio della Nazionale dal 2014 e anche protagonista per quanto riguarda il commento delle partite di Champions League su Radio 1 Rai, è stato raggiunto in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it. Tanti i temi trattari nell’intervista, dal calciomercato alla prossima stagione di Serie A, passando naturalmente dal suo personale parere sulla scelta di Gennaro Gattuso come nuovo CT della Nazionale. , radiocronista da tanti anni di “, voce ufficiale in radio delladal 2014 e anche protagonista per quanto riguarda il commento delle partite disu, è stato raggiunto in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it. Tanti i temi trattari nell’intervista, dalalla prossima stagione di, passando naturalmente dal suosulla scelta dicome nuovo CT della Nazionale.

Due parole sul Mondiale per Club. Inter e Juventus sono uscite agli ottavi di finale. Soprattutto dall’Inter, visto il tabellone, era lecito attendersi qualcosa di più?

“Io non mi attendevo nulla di particolarmente significativo né dalla Juventus e né dall’Inter. Si è trattato e si tratta, infatti, di un torneo in cui tanti giocatori sono arrivati spremuti e con nessuna energia nelle gambe”.

Dal Milan che uscirà rivoluzionato tra cessioni ed acquisti illustri da questo calciomercato estivo, considerando che non avrà le coppe europee da dover disputare, si aspetta un’aggressione al Campionato simile a quella del Napoli di quest’anno?

“Sì, perché ha un grande allenatore (Allegri), che concepisce nient’altro che la vittoria come risultato possibile e sa gestire solo spogliatoi da primato. Milan e

Napoli saranno le squadre favorite, seppur per motivi diversi, nella lotta per lo scudetto della prossima stagione”.

Passiamo proprio al Napoli di Antonio Conte. I primi movimenti di mercato fanno presagire che De Laurentiis garantirà uno squadrone all’ex tecnico della Juventus? D’altronde, per convincerlo a rimanere, dopo aver vinto uno scudetto, qualcosa di grosso gli avrà promesso…

“Sono assolutamente d’accordo. Qualcuno è già arrivato di importante ed altri ne arriveranno. Jonathan David é diretto alla Juventus, ma il Napoli è forte su Darwin Nuñez del Liverpool, per intenderci. Parliamo, in questo caso, di una gestione a dir poco virtuosa del presidente De Laurentiis, che ha vinto 2 scudetti su 3 nelle ultime 3 stagioni e ha i conti in ordine; quindi, per questo può anche intervenire in maniera massiccia sul mercato, ovviamente pur non essendo un emiro”.

Capitolo Italia, di cui lei rappresenta la voce ufficiale in radio. È Rino Gattuso l’uomo giusto per far ripartire la Nazionale azzurra, dopo le tante alterne vicende degli ultimi anni?

“Gattuso sarà la persona giusta, non solo perché, come dicono in molti, è un uomo determinato, di grande cuore e grinta, ma anche perché è un ottimo tecnico, che possiede un bagaglio tecnico e tattico da far invidia ai migliori allenatori d’Europa. Ci porterà ai Mondiali senza alcun dubbio”.