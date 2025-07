San Giovanni Rotondo: allarme baby gang, si chiede l’uso del DASPO urbano

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – San Giovanni Rotondo si trova di fronte a un crescente fenomeno di disagio sociale legato alla presenza di baby gang che disturbano la quiete pubblica.

La preoccupazione cresce tra cittadini e istituzioni, che temono per la sicurezza e l’ordine pubblico.

A sollevare il problema è stato Stefano De Bonis, ex assessore comunale e noto esperto di arti marziali con un forte impegno nel sociale.

In una lettera aperta inviata al sindaco, al questore e al prefetto, De Bonis ha espresso forte preoccupazione per l’aumento di comportamenti vandalici e di microcriminalità nelle zone di Corso Umberto I e Piazzale Dragano.

“Da tempo assistiamo a fatti che creano disagio psico-fisico alla vita dei cittadini”, si legge nel documento. “È urgente applicare il dispositivo ‘DASPO urbano’ per alcuni ragazzi che stazionano in queste aree, per iniziare a smantellare il fenomeno delle baby gang”. De Bonis sottolinea come un intervento deciso possa prevenire escalation più gravi, anche tragiche, e invita le autorità a prendere provvedimenti rapidi.

Il richiamo all’uso del DASPO urbano – uno strumento già adottato in altre città italiane per allontanare soggetti ritenuti pericolosi – rappresenta una richiesta concreta per contrastare il fenomeno prima che degeneri ulteriormente. La paura è che, senza interventi tempestivi, possano verificarsi incidenti più gravi o addirittura vittime innocenti.

Il sindaco e le forze dell’ordine sono chiamati a rispondere prontamente alle istanze della comunità, dimostrando coraggio e determinazione nel tutelare la sicurezza dei cittadini.

La speranza è che San Giovanni Rotondo possa tornare ad essere la città pacifica e accogliente che tutti conoscono, preservando il suo patrimonio spirituale e culturale.