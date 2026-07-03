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danziAMO MANFREDONIA A Manfredonia “danziAMO – Festival delle arti della danza”, ecco quando

L’iniziativa vuole trasformare uno dei luoghi più suggestivi della città in un grande palcoscenico a cielo aperto

danziAMO – Festival delle arti della danza

danziAMO – Festival delle arti della danza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

La danza diventa protagonista dell’estate cittadina con danziAMO – Festival delle arti della danza, l’appuntamento inserito nel programma del Manfredonia Festival 2026 e dedicato ai talenti del territorio.

Le serate si svolgeranno martedì 7 luglio, alle ore 21.00, e mercoledì 8 luglio, alle ore 20.30, in Piazza Falcone e Borsellino, nei pressi della Chiesa di Sant’Andrea. A presentare gli appuntamenti saranno Anna Rita Granatiero e Matteo Perillo.

danziAMO nasce da un’idea dell’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, realizzata in collaborazione con Antonietta D’Anzeris e Carmela D’Apolito, con l’obiettivo di dare spazio e visibilità alle realtà cittadine della danza e ai tanti talenti che, anche a livello nazionale, portano alto il nome di Manfredonia.

L’iniziativa vuole trasformare uno dei luoghi più suggestivi della città in un grande palcoscenico a cielo aperto, offrendo a cittadini e visitatori due serate di spettacolo, emozione e bellezza.

Sul palco si alterneranno coreografie, performance e linguaggi diversi, in un percorso che racconterà la danza nelle sue molteplici espressioni: dall’eleganza alla forza, dalla tecnica all’emozione, dalla formazione artistica alla capacità di creare comunità.

“danziAMO è una delle iniziative che ho voluto inserire nel Manfredonia Festival 2026, perché credo sia giusto valorizzare i nostri talenti”, dichiara l’Assessora Maria Teresa Valente. “L’idea è quella di offrire loro una scena importante, davanti al Porto Turistico di Manfredonia, in uno scenario mozzafiato, e allo stesso tempo regalare a cittadini e visitatori due serate di grande qualità artistica”.

“Con danziAMO il Manfredonia Festival conferma la sua capacità di valorizzare le energie migliori della città, dando spazio ai giovani e alle realtà che ogni giorno lavorano con impegno e passione”, dichiara il Sindaco Domenico la Marca. “La danza diventa occasione di spettacolo, ma anche di crescita, partecipazione e promozione del territorio. Portare queste esibizioni in una cornice così bella significa offrire a cittadini e visitatori un’esperienza che unisce talento, cultura e bellezza dei luoghi”.

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