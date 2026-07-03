MANFREDONIA – Comune e Procura della Repubblica tornano a fare squadra contro l’abusivismo edilizio. La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il rinnovo del Protocollo d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per definire procedure operative condivise finalizzate all’esecuzione delle demolizioni di opere e manufatti realizzati abusivamente. Un accordo che punta a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e a rendere più efficaci gli interventi di ripristino della legalità urbanistica sul territorio.

Il nuovo protocollo sostituirà quello sottoscritto l’11 aprile 2019, la cui validità quinquennale è ormai scaduta. L’iniziativa nasce dopo una serie di interlocuzioni tra Palazzo di Città e la Procura di Foggia. A marzo scorso il Comune aveva chiesto un incontro per affrontare il tema delle demolizioni e verificare la possibilità di rinnovare l’intesa; successivamente, nel giugno 2026, è stata la stessa Procura a sollecitare formalmente l’Amministrazione comunale a manifestare la volontà di procedere con il rinnovo dell’accordo.

Nella delibera approvata dalla Giunta viene ricordato come l’abusivismo edilizio rappresenti una delle principali violazioni dell’assetto urbanistico e territoriale, con ripercussioni che vanno oltre l’aspetto edilizio, incidendo sulla tutela dell’ambiente, sulla sicurezza pubblica e sul corretto governo del territorio. Per questo motivo il Comune ribadisce il proprio ruolo nelle attività di vigilanza urbanistica e nell’esecuzione dei provvedimenti repressivi previsti dal Testo unico dell’edilizia.

L’obiettivo del nuovo Protocollo è quello di definire modalità operative condivise tra Comune e Procura per coordinare le attività legate all’esecuzione delle ordinanze di demolizione. Secondo quanto evidenziato nel provvedimento, procedure comuni e una collaborazione più stretta tra gli uffici consentiranno di ottimizzare le attività amministrative, razionalizzare le risorse disponibili e monitorare con maggiore efficacia gli interventi programmati.

La Giunta ha quindi espresso indirizzo favorevole alla sottoscrizione dell’intesa, autorizzando il sindaco Domenico La Marca a firmare il nuovo Protocollo con la Procura della Repubblica di Foggia. Contestualmente è stato demandato al dirigente del VI Settore il compito di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per dare concreta attuazione all’accordo.