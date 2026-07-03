Addio a Saverio Simi De Burgis. Il poeta che fece della bellezza una missione

Esistono uomini che attraversano il mondo lasciando appena il rumore dei propri passi. Eppure, quando se ne vanno, il silenzio che resta è immenso.

Saverio Simi De Burgis era uno di questi uomini.

Non amava il clamore, non cercava i riflettori, non inseguiva il consenso. Preferiva la forza discreta della parola, il valore del dialogo, l’eleganza del pensiero, la pazienza dell’ascolto. Era uno di quei rari uomini che riuscivano a far convivere la profondità dello studioso con la leggerezza del poeta, il rigore dell’accademico con la delicatezza dell’amico.

Oggi non piangiamo soltanto un artista, un intellettuale, un accademico, un organizzatore culturale. Oggi piangiamo un uomo buono.

E quando viene a mancare un uomo buono, il mondo diventa inevitabilmente un luogo un po’ più povero.

La sua scomparsa lascia un vuoto che difficilmente riusciremo a colmare. È difficile persino immaginare di proseguire il cammino della Giornata Mondiale della Poesia del 2 ottobre senza la sua presenza, senza la sua voce, senza quell’entusiasmo che ogni anno sapeva rinnovarsi come se fosse la prima edizione. Così come appare quasi irreale pensare alla Biennale d’Arte di Baselice senza le lunghe conversazioni, le idee, i suggerimenti, le intuizioni nate da un confronto quotidiano che era ormai diventato parte della nostra stessa vita.

Ci sentivamo quasi ogni giorno. Non erano telefonate di circostanza. Erano incontri tra anime innamorate della cultura.

Si parlava di poesia, di arte, di libri, di giovani da incoraggiare, di iniziative da costruire, di sogni da trasformare in realtà. Si parlava soprattutto di come rendere il mondo un luogo migliore attraverso la bellezza.

Per Saverio la cultura non era mai un ornamento. Era un dovere morale. Era un atto d’amore. Era la forma più alta di responsabilità civile.

Avevamo appena pubblicato, con la gioia di chi continua a credere nel valore dell’arte, il bando della XXVI Biennale di Baselice. Lui stava già lavorando con entusiasmo alla XXXVIII Giornata Mondiale della Poesia e alle tante manifestazioni che continuavano a fare di Venezia non soltanto una città d’arte, ma una città viva nello spirito.

Amava Venezia come si ama una madre.

E Venezia lo aveva ricambiato con l’affetto dei suoi cittadini, tanto da sostenerlo persino nell’ultima competizione elettorale. Un consenso nato non dall’appartenenza politica, ma dalla stima verso un uomo che aveva sempre anteposto il bene comune agli interessi personali.

Perché Saverio non era un politico. Era infinitamente di più. Era un uomo libero. Aveva il garbo di altri tempi. Un lessico elegante, quasi antico, capace però di dialogare con il futuro. Non rincorreva le mode, le precedeva con la serenità di chi conosce il valore della storia e comprende che l’innovazione autentica nasce soltanto da radici profonde.

La sua cultura non pesava mai. Accoglieva. Illuminava. Faceva crescere. Non c’era traccia di superbia nei suoi insegnamenti. Solo il desiderio sincero di condividere ciò che aveva imparato.

Ci mancheranno le sue letture, la sua ironia sottile, le sue immancabili bretelle che l’amico Vincenzo Di Sabato prendeva bonariamente di mira con affettuose battute. Ci mancherà quel sigaro che sembrava più un tratto della sua personalità che un’abitudine. Ci mancherà soprattutto la sua straordinaria capacità di raccontare.

Ogni suo racconto era un viaggio. Ogni aneddoto diventava memoria. Ogni ricordo si trasformava in insegnamento. Sapeva parlare della gloria senza vanità e del dolore senza vittimismo. Conosceva il peso della sofferenza.

La scomparsa del padre, raffinato studioso dell’umanesimo e della poesia, aveva inciso profondamente nella sua anima. Ma da quella ferita seppe ricavare nuova luce, trasformando il dolore in dedizione, il rimpianto in servizio, la nostalgia in amore ancora più intenso verso la cultura.

Ne parlava spesso con l’amico Lino Rufo. Da quei dialoghi nasceva una musica che era già poesia. Perché Saverio aveva compreso il segreto delle grandi anime: tutte le arti sono sorelle e tutte conducono allo stesso luogo, quello in cui l’uomo incontra finalmente sé stesso.

In un tempo nel quale la cultura troppo spesso si piega alle convenienze, agli interessi, ai protagonismi e alle logiche del potere, Saverio rappresentava una rarissima eccezione.

Era libero. E proprio per questo era credibile. Non ha mai cercato il prestigio. Ha cercato il significato. Non ha mai inseguito il successo. Ha preferito costruire relazioni. Non ha mai desiderato essere ricordato. Ha semplicemente vissuto con coerenza. Ed è proprio questa coerenza che oggi lo rende indimenticabile.

Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo conserverà per sempre il ricordo di uno sguardo gentile, di una parola misurata, di una stretta di mano sincera, di una presenza capace di infondere serenità.

Ci lascia opere. Ci lascia idee. Ci lascia manifestazioni che continueranno a vivere. Ma soprattutto ci lascia un modo diverso di intendere la cultura: non come esibizione del sapere, ma come esercizio quotidiano di umanità. Ed è forse questa la sua eredità più grande.

Perché i poeti autentici non scrivono soltanto versi. Scrivono la propria vita. E Saverio ha scritto la sua con l’inchiostro della dignità, della gentilezza e dell’amore. Oggi il nostro dolore è profondo. Ma ancora più profonda è la gratitudine.

Grazie, Saverio, per ogni parola condivisa. Per ogni consiglio. Per ogni progetto. Per ogni sorriso. Per ogni silenzio colmo di significato.

Grazie per averci insegnato che la bellezza non è un lusso, ma una necessità dello spirito.

Che la poesia non serve a fuggire dal mondo, ma a renderlo più umano. Che la cultura, quando nasce dal cuore, diventa fraternità. Vogliamo immaginarti così, mentre attraversi quella luce che tante volte hai evocato nei tuoi pensieri. Con un libro sotto il braccio. Con il sorriso mite di sempre. Con quelle inseparabili bretelle che ormai appartengono al ricordo affettuoso di tutti noi.

Pronto a raccontare un’altra storia, a declamare un’altra poesia, a stupire ancora chi avrà il privilegio di incontrarti. Il Paradiso, oggi, accoglie un uomo giusto.

Noi, invece, restiamo qui, con il peso della tua assenza e con la responsabilità di custodire ciò che ci hai consegnato. Perché la morte interrompe la vita. Non interrompe l’esempio.

E uomini come Saverio Simi De Burgis non conoscono davvero la fine.

Continuano a vivere nelle parole che hanno amato, nelle opere che hanno costruito, nelle persone che hanno reso migliori. E finché ci sarà qualcuno capace di credere nella poesia, nell’arte e nella bellezza come strumenti di elevazione dell’uomo, ci sarà ancora qualcosa di te che continuerà a camminare accanto a noi.

E con la certezza che, come scriveva il poeta, “ciò che è veramente luce non può essere spento dalla notte” ti auguro : Buon viaggio, Saverio. Ora la Bellezza, quella con la B maiuscola che ha inseguito per tutta la vita, lo accoglie definitivamente”. L’eternità ti riconosca per ciò che sei sempre stato: un uomo giusto, un poeta autentico, un instancabile seminatore di bellezza.

Anche per questo non ti diciamo addio, caro Saverio.

Ti affidiamo alla Bellezza che hai cercato, difeso e donato per tutta la vita. Quella Bellezza che per te non era mai semplice contemplazione, ma responsabilità, dialogo, educazione dell’anima e speranza. Hai insegnato che un verso può unire più di un discorso, che un’opera d’arte può rendere migliore una comunità e che la cultura, quando nasce dal cuore, è il più autentico atto d’amore verso l’uomo.

Se è vero che ciascuno è destinato a tornare a ciò che ha più profondamente amato, allora oggi tu sei tornato alla Bellezza stessa, quella eterna, quella che non conosce tramonto.

Noi continueremo il cammino. Con più fatica, certamente. Ma anche con la responsabilità di custodire il seme che hai lasciato nei nostri cuori e nelle istituzioni culturali che hai contribuito a far crescere. E ogni volta che una poesia sarà declamata, che un giovane artista troverà il coraggio di esporre la propria opera, che una parola saprà ancora accendere una coscienza, sapremo che il tuo insegnamento continua a vivere.

Perché la Bellezza non muore. Cambia dimora.

E oggi, ne siamo certi, ti ha accolto definitivamente tra le sue braccia.

A cura di Maurizio Varriano.