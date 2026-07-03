Angel Basket Manfredonia: "grazie coach Ciociola!"

La stagione sportiva appena conclusa, vissuta con passione e determinazione, è stata ricca di soddisfazioni per l’Angel Basket Manfredonia sia per la prima squadra, arrivata ad un soffio dalla promozione in Serie C, sia per le giovanili. Un percorso che ha regalato emozioni, crescita e risultati importanti, frutto dell’impegno, del lavoro e della coesione di tutto il gruppo.



Un ringraziamento speciale va a coach Gianpio Ciociola, protagonista di questa splendida annata, per la professionalità, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra nella stagione sportiva 2025/2026. Il suo lavoro, quotidiano e prezioso, ha contribuito in maniera determinante ai traguardi raggiunti, lasciando un segno importante nel cammino del club.



Il grazie si estende a tutti gli atleti, allo staff tecnico e ai collaboratori che, con sacrificio, determinazione e grande spirito di squadra, hanno reso possibile questo percorso, affrontando ogni sfida con orgoglio e senso di appartenenza.

Per Gianpio si aprono ora meritatamente le porte di una nuova avventura da allenatore su altre panchine. A lui va il più sincero augurio per un futuro ricco di successi professionali e personali, con la certezza che porterà sempre con sé i valori, i ricordi e il legame costruito con l’Angel.



Le strade sportive si dividono da allenatore, ma il rapporto con la società resta forte e immutato: Gianpio continuerà a far parte della famiglia Angel nel ruolo di responsabile del’Academy del settore giovanile.



Grazie di tutto, coach Gianpio.

E in bocca al lupo per il futuro!

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